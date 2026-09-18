Grünen-Forderung soll Pendler sofort entlasten

Vergünstigungen für Monats- und Jahreskarten

Um eine rasche Überbrückungshilfe zu schaffen, schlagen die Grünen einen sogenannten Mobilitäts-Hunderter vor. Das reguläre Monatsticket für Bus und Bahn, das im Ländle derzeit 140 Euro kostet, soll dafür vorübergehend deutlich günstiger werden. Auch Stammkunden sollen direkt profitieren: Wer bereits eine Jahreskarte besitzt, soll eine kostenlose Verlängerung um einen Monat erhalten, während neu gekaufte Klimatickets künftig 13 statt zwölf Monate gültig sein sollen.