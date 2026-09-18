Naturschutzanwältin droht Entmachtung per Gesetz

Kompromisse statt langer Verzögerungen

Lins und ihre Mitstreiter können die tiefgreifende Beschneidung der Rechte nicht nachvollziehen, da die Einbindung der Naturschutzanwaltschaft in der Praxis nie zu nennenswerten Verzögerungen geführt habe. Die Bilanz seit 2019 zeige, dass die wenigen Einsprüche regelmäßig zu konkreten Kompromissen geführt hätten. So konnten unter anderem beim Bikepark sowie beim Neubau der Loischkopfbahn gezielte Schutzmaßnahmen für Auerhühner durchgesetzt werden, bei der Dorfbahn Schröcken wurden Transportflüge optimiert und beim Modellflugplatz Lustenau Anpassungen der Flugzeiten vereinbart.