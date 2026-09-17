Robert Kratky: „Für Leben zu zweit nicht geeignet“

Der Anfang vom Ende

Darin ordnet er die Zäsuren seines Lebens in ein Kapitel nach dem anderen ein. Dabei kommt er auch auf den „Anfang vom Ende“, als 2024 sein jährliches Salär von 443.894,39 Euro plus 8500 Euro an monatlichen Nebeneinkünften publik wurde. Während in anderen Ländern zu der Gage viele gratuliert hätten, war das in Österreich anders. Denn hier brach ein wahrer Tsunami über den 53-jährigen-Wahl-Niederösterreicher herein. Und nicht nur da, ebenso in der Kollegenschaft wurde ob solcher Summen geschluckt.