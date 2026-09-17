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Die Biografie ist da

Robert Kratky: „Für Leben zu zweit nicht geeignet“

Adabei Österreich
17.09.2026 08:00
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Lange nichts mehr von Robert Kratky gehört. Bis jetzt, denn nun ist seine Biografie erschienen, in der der ehemalige Ö3-Moderator und heutige Werbe- und Instagram-Star über sein Leben und sein Lebenskonzept philosophiert.

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Interviewanfragen wurden von ihm stets höflich, aber bestimmt abgelehnt – offenbar hat Robert Kratky nach seinem eigenen Dafürhalten genug in seinem Radioleben öffentlich gesprochen. Wobei, er tut’s jetzt dann doch wieder irgendwie, denn heute erscheint die Biografie, die seinen Namen trägt.

Für Fundament für Leben zu zweit oder mit Kindern „nicht geeignet“ erachtet sich Robert Kratky, ...
Für Fundament für Leben zu zweit oder mit Kindern „nicht geeignet“ erachtet sich Robert Kratky, wie er in seiner Biografie verrät.(Bild: Alexander Tuma)

Der Anfang vom Ende
Darin ordnet er die Zäsuren seines Lebens in ein Kapitel nach dem anderen ein. Dabei kommt er auch auf den „Anfang vom Ende“, als 2024 sein jährliches Salär von 443.894,39 Euro plus 8500 Euro an monatlichen Nebeneinkünften publik wurde. Während in anderen Ländern zu der Gage viele gratuliert hätten, war das in Österreich anders. Denn hier brach ein wahrer Tsunami über den 53-jährigen-Wahl-Niederösterreicher herein. Und nicht nur da, ebenso in der Kollegenschaft wurde ob solcher Summen geschluckt.

(Bild: Carl Ueberreuter Verlag)

Auch stellt er im Buch klar, dass er sein Privatleben schützen will (orten nur wir im Zusammenhang mit einer Biografie hier einen Widerspruch?), um dann zu spoilern, dass seine Partnerschaften für ihn stets das wichtigste Fundament waren. Sein diesbezügliches Lebenskonzept? „Ich sehe mich nicht geeignet für den gemeinsamen Aufbau eines Fundaments für ein Leben zu zweit oder sogar mit Kindern.“

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