Nach 214 Tagen! Ski-Juwel gibt Comeback auf Piste

Nun gibt es erstmals wieder einen Erfolg zu feiern. Denn nach 214 Tagen konnte D‘Antonio am Mittwoch erstmals wieder mit Skiern auf einer Piste stehen. In Südtirol absolvierte ihre ersten Schwünge und hofft nun im Oktober ins Teamtraining einsteigen zu können. Der große Wusch: Ein Weltcup-Comeback in Levi am 14. November!