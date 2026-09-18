Nach 214 Tagen! Ski-Juwel gibt Comeback auf Piste

214 Tage nach ihrem fatalen Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen in Cortina hat Giada D‘Antonio jetzt ihr Comeback auf Skiern gefeiert. Die italienische Nachwuchshoffnung hofft jetzt auf einen Weltcupstart beim ersten Slalom der neuen Weltcupsaison in Levi.
Hinter D‘Antonio liegt ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Nachdem das Toptalent zunächst den Sprung in den Weltcup und schließlich sogar in den italienischen Kader für die Heim-Winterspiele in Mailand und Cortina geschafft hatte, gab es schließlich einen brutalen Rückschlag.
Denn ausgerechnet im Training für den Olympia-Riesentorlauf hat sich die 17-Jährige schwer verletzt. In Toblach zog sie sich damals einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Nach den ersten bitteren Tränen folgte der Kampf um das Comeback.
Hoffen auf Comeback in Levi
Im J Medical von Fußball-Traditionsverein Juventus hat die Technik-Spezialistin seither intensiv an ihrer Rückkehr gearbeitet. Zeitweise auch zusammen mit Tennis-Ass Jannik Sinner.
Nun gibt es erstmals wieder einen Erfolg zu feiern. Denn nach 214 Tagen konnte D‘Antonio am Mittwoch erstmals wieder mit Skiern auf einer Piste stehen. In Südtirol absolvierte ihre ersten Schwünge und hofft nun im Oktober ins Teamtraining einsteigen zu können. Der große Wusch: Ein Weltcup-Comeback in Levi am 14. November!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.