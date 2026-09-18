Mädchen mit Rad von Auto erfasst – weggeschleudert

Mit Rettung in die Klinik eingeliefert

„Das Kind wurde durch den Aufprall auf den neben der Fahrbahn befindlichen Weg geschleudert“, so die Ermittler weiter. Dort blieb es verletzt liegen. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt. Die Achtjährige wurde schließlich von den alarmierten Einsatzkräften vor Ort erstversorgt und anschließend in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.