Mädchen mit Rad von Auto erfasst – weggeschleudert

Schrecklicher Unfall im Tiroler Telfs: Ein achtjähriges Mädchen, das mit dem gleichaltrigen Bruder und der Oma unterwegs war, radelte mit ihrem Kinderfahrrad plötzlich auf die Bundesstraße, wurde dort von einem Auto erfasst und auf einen angrenzenden Weg geschleudert. Das verletzte Kind musste mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Der schreckliche Unfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr. Eine 24-jährige Einheimische sei mit ihrem Pkw auf der B171 Tiroler Straße von Osten kommend in Richtung Zentrum gefahren.
Zur selben Zeit waren zwei achtjährige Geschwister, ein Bub und ein Mädchen, mit ihren Kinderfahrrädern auf einem parallel zur Bundesstraße verlaufenden Wirtschaftsweg unterwegs. Eine 66-jährige Angehörige habe die beiden Kids zu Fuß begleitet.
Das Kind wurde durch den Aufprall auf den neben der Fahrbahn befindlichen Weg geschleudert.
Ermittler von der Polizei
Radelte plötzlich auf Bundesstraße
Und dann passierte es. Das achtjährige Mädchen fuhr mit dem Fahrrad plötzlich auf die Bundesstraße, um diese zu überqueren, wie die Polizei schildert. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto der 24-Jährigen!
Mit Rettung in die Klinik eingeliefert
„Das Kind wurde durch den Aufprall auf den neben der Fahrbahn befindlichen Weg geschleudert“, so die Ermittler weiter. Dort blieb es verletzt liegen. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt. Die Achtjährige wurde schließlich von den alarmierten Einsatzkräften vor Ort erstversorgt und anschließend in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht.
Weitere polizeiliche Ermittlungen sind derzeit noch im Gange. Nach deren Abschluss werden Berichte an die zuständigen Stellen übermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.