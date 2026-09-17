Gabalier: „Fahren unser Land massiv an die Wand“

Bei „Message Macht Medien“ nimmt diesmal Andreas Gabalier kein Blatt vor den Mund. Der Volksrock’n’Roller spricht über sein neues Album, seine beispiellose Karriere – und zeigt sich über die Debattenkultur und zunehmende Spaltung der Gesellschaft im eigenen Land sehr besorgt. Im Gespräch mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann äußert sich der Kultsänger gewohnt offen und ehrlich über Politik, Medien, Kritik an seiner Person und ob er sich mit Conchita ein Duett vorstellen könnte.
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