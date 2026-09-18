Name und Geschlecht von Lady Gagas Baby enthüllt!

Ob sich Lady Gaga beim Namen ihrer Tochter etwa von ihrem Tattoo inspirieren ließ? Den Rücken der Sängerin ziert jedenfalls eine große Rose, die für sie zudem eine besondere Bedeutung hat. Das Tattoo ließ sich die 40-Jährige nämlich als Erinnerung an ihren Auftritt mit „La Vie En Rose“ im Film „A Star is Born“ stechen.