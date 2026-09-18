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Geheimnis gelüftet

Name und Geschlecht von Lady Gagas Baby enthüllt!

Society International
18.09.2026 08:31
Lady Gaga ist still und heimlich Mama geworden. Jetzt wurde das Geschlecht
Lady Gaga ist still und heimlich Mama geworden. Jetzt wurde das Geschlecht(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Erst vor wenigen Tagen ist die Bombe geplatzt: Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky sind erstmals Eltern geworden. Und nun wurde ein weiteres, süßes Geheimnis enthüllt ...

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Auf den ersten Fotos, die vor wenigen Tagen in US-Medien die Runde machten, hielt Lady Gaga ihren kleinen Schatz fest im Arm. Jetzt kommt heraus: Beim ersten Gaga-Baby handelt es sich um ein Mädchen!

Blumiger Babyname
Und auch der Babyname wurde bereits enthüllt – und der fällt für einen Promi ziemlich klassisch aus. Denn laut Geburtsurkunde, auf die „TMZ“ einen Blick werfen konnte, heißt Lady Gagas Tochter Rose Bean Polansky.

Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky haben ihre Tochter Rose Bean genannt, wie jetzt ...
Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky haben ihre Tochter Rose Bean genannt, wie jetzt herausgekommen ist.(Bild: AFP/BENJAMIN CREMEL)

Ob sich Lady Gaga beim Namen ihrer Tochter etwa von ihrem Tattoo inspirieren ließ? Den Rücken der Sängerin ziert jedenfalls eine große Rose, die für sie zudem eine besondere Bedeutung hat. Das Tattoo ließ sich die 40-Jährige nämlich als Erinnerung an ihren Auftritt mit „La Vie En Rose“ im Film „A Star is Born“ stechen.

Und auch der zweite Name von Klein-Gaga könnte kein Zufall, sondern eine Hommage an den Sänger und Aktivisten Carl Bean sein. Dessen Song „I Was Born This Way“ soll die Pop-Queen einst ja zu ihrem Welthit „Born This Way“ inspiriert haben. 

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Baby-Glück monatelang geheim gehalten
Klein Rose erblickte übrigens bereits am 9. Juni um 23.19 Uhr das Licht der Welt. Die Sängerin und ihr Verlobter hatten es also monatelang geschafft, ihr Baby-Glück geheim zu halten und im Privaten zu genießen ...

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