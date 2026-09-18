Name und Geschlecht von Lady Gagas Baby enthüllt!

Erst vor wenigen Tagen ist die Bombe geplatzt: Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky sind erstmals Eltern geworden. Und nun wurde ein weiteres, süßes Geheimnis enthüllt ...
Auf den ersten Fotos, die vor wenigen Tagen in US-Medien die Runde machten, hielt Lady Gaga ihren kleinen Schatz fest im Arm. Jetzt kommt heraus: Beim ersten Gaga-Baby handelt es sich um ein Mädchen!
Blumiger Babyname
Und auch der Babyname wurde bereits enthüllt – und der fällt für einen Promi ziemlich klassisch aus. Denn laut Geburtsurkunde, auf die „TMZ“ einen Blick werfen konnte, heißt Lady Gagas Tochter Rose Bean Polansky.
Ob sich Lady Gaga beim Namen ihrer Tochter etwa von ihrem Tattoo inspirieren ließ? Den Rücken der Sängerin ziert jedenfalls eine große Rose, die für sie zudem eine besondere Bedeutung hat. Das Tattoo ließ sich die 40-Jährige nämlich als Erinnerung an ihren Auftritt mit „La Vie En Rose“ im Film „A Star is Born“ stechen.
Und auch der zweite Name von Klein-Gaga könnte kein Zufall, sondern eine Hommage an den Sänger und Aktivisten Carl Bean sein. Dessen Song „I Was Born This Way“ soll die Pop-Queen einst ja zu ihrem Welthit „Born This Way“ inspiriert haben.
Baby-Glück monatelang geheim gehalten
Klein Rose erblickte übrigens bereits am 9. Juni um 23.19 Uhr das Licht der Welt. Die Sängerin und ihr Verlobter hatten es also monatelang geschafft, ihr Baby-Glück geheim zu halten und im Privaten zu genießen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.