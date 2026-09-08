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„Nicht mehr zusammen“

Annemarie und Wayne Carpendale glücklich getrennt

Society International
08.09.2026 08:54
Annemarie und Wayne Carpendale sind seit einem Jahr kein Paar mehr und haben dies nun öffentlich ...
Annemarie und Wayne Carpendale sind seit einem Jahr kein Paar mehr und haben dies nun öffentlich gemacht.(Bild: Krone-Collage/Instagram/Wayne Carpendale)
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Von krone.at

Annemarie und Wayne Carpendale haben sich getrennt. „Wir sind seit Anfang dieses Jahres kein Paar mehr“, teilten die beiden in einem gemeinsamen Statement auf ihren Instagram-Kanälen mit. 

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„Dass das bisher kaum jemand gemerkt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns nach wie vor sehr gut verstehen.“

Die Carpendales, die seit 2013 miteinander verheiratet sind, leben demnach weiterhin unter einem Dach, „sind Familie, tragen unsere Ringe und sind ein ziemlich gutes Team“.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Trennung berichtet. Für die Moderatorin und den Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale fühle sich dieser Weg gerade richtig an, „ohne Drama und ohne, dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht“. Die beiden 49-Jährigen haben einen gemeinsamen Sohn und leben in München.

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