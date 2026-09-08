Annemarie und Wayne Carpendale glücklich getrennt

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über die Trennung berichtet. Für die Moderatorin und den Sohn des Schlagersängers Howard Carpendale fühle sich dieser Weg gerade richtig an, „ohne Drama und ohne, dass wir heute schon wissen müssen, wie morgen aussieht“. Die beiden 49-Jährigen haben einen gemeinsamen Sohn und leben in München.