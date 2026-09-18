Neuer Gipfel mit Kim? Südkorea ermuntert Trump

Lee erteilt Trump Abfuhr

Den Verbündeten Südkorea kritisierte Trump dagegen zuletzt scharf – insbesondere wegen Seouls Weigerung, sich am Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Trump wirft den Verbündeten seines Landes vor, ihn bei der Absicherung der Schifffahrt in der vom Iran faktisch gesperrten Straße von Hormuz nicht ausreichend zu unterstützen. Den US-Forderungen erteilte Lee nun eine klare Absage. „Es wird keine Beteiligung an dem Krieg und kein militärisches Eingreifen geben“, betonte der Präsident. Seoul werde „weder Truppen noch militärische Mittel in dieser Weise entsenden.“