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125.000 auf der Flucht

Heftige Gefechte nahe Meerenge im Jemen

Ausland
17.09.2026 12:13
Soldaten der Regierung (Bild) im Jemenkonnten das Vorrücken der Houthi an zwei Fronten zu ...
Soldaten der Regierung (Bild) im Jemenkonnten das Vorrücken der Houthi an zwei Fronten zu verhindern.(Bild: AFP/AFPTV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Kämpfe zwischen Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung im Jemen gehen unvermindert weiter. Seit der Nacht auf Donnerstag konzentrieren sich die Gefechte auf den Westen der Provinz Taiz, nahe der Meerenge Bab al-Mandab.

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Das erfuhr die deutsche Nachrichtenagentur dpa aus Militärkreisen im Umfeld der jemenitischen Regierungstruppen. Die bergige Provinz ist von strategischer Bedeutung für die Beherrschung der Küste, die von den Houthi-Rebellen kürzlich erobert wurde.

Vorrücken der Houthi verhindert
Demnach gelang es der Regierung – unter anderem mit Hilfe von Luftschlägen – das Vorrücken der Houthi an zwei Fronten zu verhindern. Dabei seien Dutzende Rebellen getötet oder verwundet worden. Eine Houthi-Drohne sei nahe der Meerenge abgeschossen worden, hieß es weiter.

Houthi-Medien berichteten ihrerseits von Luftanschlägen durch saudische Kampfflugzeuge in den Provinzen Taiz und Hajjha. Demnach wurden unter anderem Sendemasten angegriffen. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

125.000 Menschen mussten bereits fliehen
In der Region Taiz mussten nach Schätzungen der Regierung 67.000 Menschen wegen der Kämpfe aus ihren Häusern fliehen. Insgesamt wird von mehr als 125.000 Menschen ausgegangen, die seit Beginn des Monats durch die Kämpfe in die Flucht getrieben wurden.

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Kontrollieren wichtige Schifffahrtsroute
Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz hatte in einer Blitzoffensive in der vergangenen Woche die gesamte Westküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und strategisch gelegene Inseln erobert. Sie hat damit praktisch uneingeschränkten Zugriff auf die Meerenge Bab al-Mandab, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet. Durch diesen Wasserweg führt die wichtigste Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien.

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