Musikfestival am Bahnhof war fast voll ausgelastet

Künftig wandert das Festival zeitlich vom Herbst ins Frühjahr: Von 15. bis 18. April 2027 wird die Elisabeth-Vorstadt wieder mit Musik, Kunst und Kultur belebt. Besonders unübliche Orte, wie den Bahnhofsvorplatz, verwandelt das TTAT regelmäßig in eine große Konzertbühne für die ganze Stadt.