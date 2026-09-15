Musikfestival am Bahnhof war fast voll ausgelastet

Die 12. Ausgabe des Take The A-Train (TTAT) Musikfestivals zieht zufrieden Bilanz: Knapp 5000 gezählte Konzertbesucher und eine Auslastung von 97 Prozent konnte die Veranstaltungsreihe heuer verzeichnen.
Künftig wandert das Festival zeitlich vom Herbst ins Frühjahr: Von 15. bis 18. April 2027 wird die Elisabeth-Vorstadt wieder mit Musik, Kunst und Kultur belebt. Besonders unübliche Orte, wie den Bahnhofsvorplatz, verwandelt das TTAT regelmäßig in eine große Konzertbühne für die ganze Stadt.
Heuer standen DJ-Sets auf der Dachterrasse des ARTE Hotels, ein intimes Bandoneon-Konzert des argentinischen Künstlers Martin Sued im Bewohnerservice, ein Screening von Cinema Next am Hauptbahnhof sowie ein Konzert der Salzburger Lokallegende Crack Ignaz im Haus Elisabeth der Caritas auf dem Programm.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.