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Take The A-Train

Musikfestival am Bahnhof war fast voll ausgelastet

Salzburg
15.09.2026 23:00
Der Bahnhofsvorplatz wird im Rahmen des Festivals regelmäßig bespielt.
Der Bahnhofsvorplatz wird im Rahmen des Festivals regelmäßig bespielt.(Bild: wildbild)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die 12. Ausgabe des Take The A-Train (TTAT) Musikfestivals zieht zufrieden Bilanz: Knapp 5000 gezählte Konzertbesucher und eine Auslastung von 97 Prozent konnte die Veranstaltungsreihe heuer verzeichnen. 

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Künftig wandert das Festival zeitlich vom Herbst ins Frühjahr: Von 15. bis 18. April 2027 wird die Elisabeth-Vorstadt wieder mit Musik, Kunst und Kultur belebt. Besonders unübliche Orte, wie den Bahnhofsvorplatz, verwandelt das TTAT regelmäßig in eine große Konzertbühne für die ganze Stadt.

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Heuer standen DJ-Sets auf der Dachterrasse des ARTE Hotels, ein intimes Bandoneon-Konzert des argentinischen Künstlers Martin Sued im Bewohnerservice, ein Screening von Cinema Next am Hauptbahnhof sowie ein Konzert der Salzburger Lokallegende Crack Ignaz im Haus Elisabeth der Caritas auf dem Programm. 

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