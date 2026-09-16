Wer soll sich den Sprit noch leisten können?

Der Blick auf die Preise bei den Zapfsäulen sorgt derzeit bei vielen Autofahrern für Unzufriedenheit. Tanken ist wieder deutlich teurer geworden. Es stellt sich die Frage, wie lange man sich das noch leisten kann oder will. Der bisherige Rekordpreis lag bei 2,245 Euro pro Liter Diesel Ende März dieses Jahres. An einer Tankstelle in Wals-Siezenheim ist die Marke gestern geknackt worden: Autofahrer müssen mittlerweile schon fast 2,35 pro Liter blechen.