Abriss-Start war für Chefin „der schönste Tag“

Um 105 Millionen Euro wird der Salzburg Airport bis 2033 erneuert. Nach den Abrissarbeiten soll im April 2027 mit dem Bau des neuen Abflugterminals begonnen werden. Läuft alles nach Plan, können Fluggäste 2030 vom neuen Gebäude aus abfliegen. Der Flughafen wird nämlich einen Abflug- und einen Ankunftsterminal haben. Getrennt voneinander, um neue Richtlinien für Reisende aus Drittstaaten zu erfüllen.