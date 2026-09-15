Profi wird Gebimmel an Lokalbahn jetzt messen

Im Vorfeld hatten die Betroffenen der Landeshauptfrau und ihrem Stellvertreter, Stefan Schnöll, sogar Gästezimmer neben der Glocke angeboten. „Ich bin immer wieder dort und kenne die Gegebenheiten“, sagt Schnöll. „Wir gehen davon aus, dass es durch den Techniker besser wird. Bei der Sicherheit kann man aber keine zu großen Abstriche machen.“