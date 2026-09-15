Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Ruhe in Sicht?

Profi wird Gebimmel an Lokalbahn jetzt messen

Salzburg
15.09.2026 07:00
Das Läutewerk in der Marktstraße raubt den Anwohnern den Schlaf.
Das Läutewerk in der Marktstraße raubt den Anwohnern den Schlaf.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

In Oberndorf gehen die Anrainer in der Nähe der Haltestelle „Oberndorf-Laufen“ seti Monaten auf die Barrikaden. Fürchteten sie erst eine Bahn-Glocke, kam diese dann tatsächlich – trotz Einspruchs der Gemeinde. Seit Sonntag läutet es dort ständig. Jetzt sendet das Land Salzburg einen Experten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits die Testfahrten der Lokalbahn nach der langen Bauphase im Sommer raubten Anrainern in Oberndorf Schlaf und Nerven. An der Haltestelle Oberndorf-Laufen wurde ein Läutewerk installiert, das mit jedem Zug immer so lange monoton dahinläutet, wie die Ampel am Übergang rot zeigt.

Die Gemeinde hat gegen den Bescheid für die Glocke Einspruch eingelegt und auf eine aufschiebende Wirkung gehofft. Entschieden wird hier jetzt vor Gericht – das aber erst Anfang Oktober.

Bei der Haltestelle Oberndorf-Laufen bimmelt es immer, während die Ampel rot zeigt.
Bei der Haltestelle Oberndorf-Laufen bimmelt es immer, während die Ampel rot zeigt.(Bild: Markus Tschepp)

Am Montag schaltete sich nun Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ein. Noch in dieser Woche werde sich ein Akustiktechniker das Läutewerk ansehen und Messungen durchführen – auch an den Hausfassaden der Anrainer, wurde der „Krone“ mitgeteilt.

Lesen Sie auch:
Seit Sonntag fährt die Lokalbahn – begleitet von ständigem Läuten.
Krone Plus Logo
Anrainer verzweifeln:
„Laden Regierung ein, neben Glocke zu übernachten“
14.09.2026
Läutewerk bald aktiv?
Polit-Hickhack um Glocke lässt Anrainer zittern
13.09.2026
Nächtliches Läuten
Lokalbahn-Warnglocke reißt Kinder aus dem Schlaf
09.09.2026

Im Vorfeld hatten die Betroffenen der Landeshauptfrau und ihrem Stellvertreter, Stefan Schnöll, sogar Gästezimmer neben der Glocke angeboten. „Ich bin immer wieder dort und kenne die Gegebenheiten“, sagt Schnöll. „Wir gehen davon aus, dass es durch den Techniker besser wird. Bei der Sicherheit kann man aber keine zu großen Abstriche machen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.09.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
120.573 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
106.860 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
96.547 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1749 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1096 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1025 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf