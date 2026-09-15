Profi wird Gebimmel an Lokalbahn jetzt messen

In Oberndorf gehen die Anrainer in der Nähe der Haltestelle „Oberndorf-Laufen“ seti Monaten auf die Barrikaden. Fürchteten sie erst eine Bahn-Glocke, kam diese dann tatsächlich – trotz Einspruchs der Gemeinde. Seit Sonntag läutet es dort ständig. Jetzt sendet das Land Salzburg einen Experten.
Bereits die Testfahrten der Lokalbahn nach der langen Bauphase im Sommer raubten Anrainern in Oberndorf Schlaf und Nerven. An der Haltestelle Oberndorf-Laufen wurde ein Läutewerk installiert, das mit jedem Zug immer so lange monoton dahinläutet, wie die Ampel am Übergang rot zeigt.
Die Gemeinde hat gegen den Bescheid für die Glocke Einspruch eingelegt und auf eine aufschiebende Wirkung gehofft. Entschieden wird hier jetzt vor Gericht – das aber erst Anfang Oktober.
Am Montag schaltete sich nun Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ein. Noch in dieser Woche werde sich ein Akustiktechniker das Läutewerk ansehen und Messungen durchführen – auch an den Hausfassaden der Anrainer, wurde der „Krone“ mitgeteilt.
Im Vorfeld hatten die Betroffenen der Landeshauptfrau und ihrem Stellvertreter, Stefan Schnöll, sogar Gästezimmer neben der Glocke angeboten. „Ich bin immer wieder dort und kenne die Gegebenheiten“, sagt Schnöll. „Wir gehen davon aus, dass es durch den Techniker besser wird. Bei der Sicherheit kann man aber keine zu großen Abstriche machen.“
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