Turm von Industriewerk in Flammen: Brand gelöscht

Der Turm des Industriewerks Kaindl im Wals-Siezenheim stand am Montagabend stundenlang in Flammen. Dichte schwarze Rauchwolken waren zu sehen – nun konnte die Feuerwehr das endgültige „Brand aus“ geben.
Der Holzverarbeitungskonzern befindet sich in der Nähe der Red Bull Arena. Das Feuer ist in der Altholzaufbereitung im Turm ausgebrochen. „Ein Förderband aus Gummi ist in Brand gestanden“, berichtete Kaindl-Sprecher Johannes Leibetseder gegenüber der „Krone“. Der Turm werde wohl für einige Tage außer Betrieb sein.
Ein Übergreifen der sich rasant nach unten ausbreitenden Flammen auf umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr aber rechtzeitig verhindern. Ein Löschangriff von innen war wegen der Hitze und aufgrund des starken Rauchs aber zunächst nicht möglich. Laut Alexander Brötzner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wals-Siezenheim, waren die Löscharbeiten zusätzlich herausfordernd, weil der Turm mit seinen 35 Metern höher ist als die Standard-Hubbühnen der Feuerwehren. Die Ursache für den plötzlichen Brand ist weiterhin unklar.
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