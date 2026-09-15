Turm von Industriewerk in Flammen: Brand gelöscht

Ein Übergreifen der sich rasant nach unten ausbreitenden Flammen auf umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr aber rechtzeitig verhindern. Ein Löschangriff von innen war wegen der Hitze und aufgrund des starken Rauchs aber zunächst nicht möglich. Laut Alexander Brötzner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wals-Siezenheim, waren die Löscharbeiten zusätzlich herausfordernd, weil der Turm mit seinen 35 Metern höher ist als die Standard-Hubbühnen der Feuerwehren. Die Ursache für den plötzlichen Brand ist weiterhin unklar.