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Jubiläum am Samstag

100 Jahre Theater Koppl: „Riesen Vorfreude!“

Salzburg
15.09.2026 21:30
Regelmäßig führt Koppl auch Kindertheater-Aufführungen durch. Hier zuletzt „Der kleine Prinz“ im ...
Regelmäßig führt Koppl auch Kindertheater-Aufführungen durch. Hier zuletzt „Der kleine Prinz“ im Juli 2026(Bild: Theatergruppe Koppl)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Am Samstag, dem 19.09. feiert die Theatergruppe Koppl aus Salzburg ihr 100. Jubiläum. Der Obmann Oswald Seitlinger kümmert sich um die Organisation für hunderte Besucher. Wie es ihm momentan geht? „Ich habe schlaflose Nächte und gleichzeitig riesen Vorfreude auf das Fest!“, gibt der Leiter zu. 

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Am Samstag ist es im Ortszentrum von Koppl so weit: Die Theatergruppe Koppl feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Was 1926 mit einer kleinen Gruppe begann, hat sich über Generationen hinweg zu einer lebendigen Kulturtradition entwickelt. „Wir bieten Marionettentheater an. Dazu kommen noch Tanz- und Musiktheater. Heuer spielt unser Hauptdarsteller sogar einen Monolog von Kafka. Das ist eine großartige Herausforderung“, schwärmt Obmann Oswald Seitlinger im Gespräch mit der „Krone“. 

Hier sehen Sie das Programm für Samstag: 

(Bild: Theatergruppe Koppl)

Die Stücke werden auf drei Bühnen gespielt. Eingeladen sind alle Theaterinteressierten. Seitlinger erwartet hunderte Gäste: „Es kommen allein schon 240 Theaterfreunde zu uns, die früher bei uns mitgemacht haben. Dazu noch das Publikum. Ich erwarte mindestens 400 Menschen.“ 

Kleine Goodies und Snacks wird es auch geben. „Wir haben uns gut vorbereitet. Es wird Schmankerl geben. Wir haben eine selbstgebaute Popcorn-Hütte weiß gestrichen und aufgestellt. Es wird auch Livemusik geben.“ Dementsprechend dürfte die Feier ein echter Stimmungsaufheller werden!

„Walk of Fame“ für Salzburger Schauspieler
Seitlinger, der die Theatergruppe schon seit 2007 leitet, kündigt außerdem einen „Walk of Fame“ an. Es werde Sterne für all jene Schauspieler geben, die einmal mitgemacht haben und mittlerweile verstorben sind. Alle gegenwärtigen Schauspieler bekommen auch eigene Sterne, sowie alle Nachwuchstalente – die selbst gebastelten Sternchen werden an der Kirchmauer vom Pavillon bis zum Ortseingang zum Dorfplatz hängen. 

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