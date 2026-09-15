100 Jahre Theater Koppl: „Riesen Vorfreude!“

Am Samstag ist es im Ortszentrum von Koppl so weit: Die Theatergruppe Koppl feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Was 1926 mit einer kleinen Gruppe begann, hat sich über Generationen hinweg zu einer lebendigen Kulturtradition entwickelt. „Wir bieten Marionettentheater an. Dazu kommen noch Tanz- und Musiktheater. Heuer spielt unser Hauptdarsteller sogar einen Monolog von Kafka. Das ist eine großartige Herausforderung“, schwärmt Obmann Oswald Seitlinger im Gespräch mit der „Krone“.