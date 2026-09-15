Parkplätze wegen Altstadt-Sperre stark ausgelastet

Die zweimonatige Sommerregelung der Stadt Salzburg in der Altstadt hat für viel Aufregung gesorgt. Mit einer Sperre des Zentrums für alle Autos außerhalb des Salzburger Zentralraums wollte die Politik Stau und Verkehrschaos auf den Straßen vermeiden. Davon betroffen waren allerdings auch Salzburger Kennzeichen, was für viel Kritik sorgte. Einerseits weil Salzburger in ihrem eigenen Bundesland verkehrstechnisch ausgeschlossen wurden, andererseits aber auch, weil die Sperre teilweise nicht kontrolliert wurde – wie die „Krone“ berichtete.