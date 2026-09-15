Reparatur von Kaindl-Turm dauert mehrere Tage

Noch in der Nacht auf Dienstag hieß es beim dramatischen Brand am Fabriksgelände von Kaindl „Brand aus“. Am Montagabend hatte es wie berichtet im Altholzturm des Boden- und Spanplattenherstellers in Kleßheim zu brennen begonnen. Ein Förderband war aus noch unbekannter Ursache im oberen Bereich des 35 Meter hohen Turms in Flammen aufgegangen.