Zwei Vorarlberger für U21-EM-Quali nominiert

Mit einem Heimsieg gegen die Dänen am 2. Oktober in Wien würde der ÖFB-Nachwuchs den direkten Vergleich für sich entscheiden und eine gute Ausgangslage für das Match in Wales (6. Oktober) schaffen. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite sind direkt für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen acht Zweitplatzierten ermitteln im November in Play-offs die restlichen vier Teilnehmer. Für den ÖFB wäre es die erste Quali für eine Endrunde seit 2019, als man in Italien und San Marino dabei war.