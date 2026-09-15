Jugendtrio bedrängt zwei Buben (11) im Skatepark

Am Montagnachmittag gerieten am Lustenauer Skaterplatz zwei Elfjährige ins Visier einer Jugendbande: Das Trio beleidigte die beiden Buben erst, dann nahm es einem das Rad weg. Ein Passant schritt ein, dies entspannte die Lage aber nur kurz. Ein Beteiligter konnte bereits ausgeforscht werden.
Die beiden Elfjährigen hielten sich mit dem Fahrrad auf dem Skaterplatz auf, als sie gegen 16.30 Uhr von drei anderen Burschen angesprochen wurden. Schnell begann das Trio die beiden Buben zu beleidigen und weiter zu drangsalieren. Einer der Burschen entriss einem der Elfjährigen schließlich das Fahrrad und fuhr damit weg.
Ein couragierter Passant, der die Szene beobachtet hatte, schritt ein und wies das Trio zurecht. Daraufhin gaben sie das Fahrrad zurück. Vorerst.
Verbal und körperlich
Denn damit war die Sache aber noch nicht erledigt. Das Trio ging erneut auf den 11-Jährigen los, schikanierte ihn verbal und attackierte ihn auch körperlich Zudem versuchten sie erneut, ihm das Fahrrad wegzunehmen.
Der Junge konnte sich aber aus seiner misslichen Lage befreien und das Weite suchen. Er hatte Glück und blieb unverletzt.
Ein Beteiligter wurde bereits ausgeforscht
Einer der drei jungen Rabauken konnte von der Polizei bereits ausgeforscht werden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den anderen zwei noch unbekannten Beteiligten.
Einer der Gesuchten ist etwa 14 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß, hat offenbar einen Schnauzbart sowie schwarze Haare mit Mittelscheitel. Bekleidet war er zum Zeitpunkt des Zwischenfalls mit einer blauen Jeans sowie einem weißen T-Shirt.
Der zweite Junge dürfte etwa zwölf Jahre alt und etwa140 Zentimeter groß sein und ist Brillenträger mit schwarzem Haar. Er trug eine schwarze Hose und ein gleichfarbiges Oberteil.
Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau in Verbindung zu setzen.
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