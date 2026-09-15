Jugendtrio bedrängt zwei Buben (11) im Skatepark

Die beiden Elfjährigen hielten sich mit dem Fahrrad auf dem Skaterplatz auf, als sie gegen 16.30 Uhr von drei anderen Burschen angesprochen wurden. Schnell begann das Trio die beiden Buben zu beleidigen und weiter zu drangsalieren. Einer der Burschen entriss einem der Elfjährigen schließlich das Fahrrad und fuhr damit weg.