Beliebte Brücke wird komplett saniert

Die Stadt Dornbirn bringt die rund zehn Meter lange Geh- und Radfahrbrücke über den Karlesgraben auf den neuesten Stand. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs tragen das alte Bauwerk ab, um es anschließend mit einem frischen Holzbelag und einem moderneren Geländer auszustatten. Mit der Sanierung wird die Brücke direkt an aktuelle Sicherheitsstandards angepasst: Das höhere Geländer bietet Radfahrenden besseren Schutz, während ein zusätzlicher Durchfallschutz speziell für kleinere Kinder installiert wird.