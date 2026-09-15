Beliebte Brücke wird komplett saniert

Der Geh- und Radwegsteg beim „Obstguat zum Steirer“ in Dornbirn erhält eine umfassende Erneuerung. Neben einem neuen Holzbelag soll ein höheres Geländer und ein Kinderschutz für mehr Sicherheit sorgen. Für die Arbeiten ist eine mehrtägige Vollsperre notwendig.
Die Stadt Dornbirn bringt die rund zehn Meter lange Geh- und Radfahrbrücke über den Karlesgraben auf den neuesten Stand. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs tragen das alte Bauwerk ab, um es anschließend mit einem frischen Holzbelag und einem moderneren Geländer auszustatten. Mit der Sanierung wird die Brücke direkt an aktuelle Sicherheitsstandards angepasst: Das höhere Geländer bietet Radfahrenden besseren Schutz, während ein zusätzlicher Durchfallschutz speziell für kleinere Kinder installiert wird.
Zufahrt zum Obstguat möglich
Für die Sanierungsarbeiten muss die Brücke von Montag, 14. September, bis einschließlich Freitag, 18. September, komplett gesperrt werden. Eine Überquerung des Karlesgrabens ist an dieser Stelle in diesem Zeitraum nicht möglich. Gute Nachrichten gibt es für die Gäste des „Obstguat zum Steirer“: Der Betrieb bleibt weiterhin erreichbar, die Zufahrt verläuft über die Sportanlage Rohrbach.
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