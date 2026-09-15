Das ist der Derby-Dresscode die Lustenauer Fans

Am Samstag um 17 Uhr ist es endlich soweit! Aufsteiger Austria Lustenau empfängt Lokalrivalen zum insgesamt neunten Vorarlberger Bundesliga-Derby. Bei den Grün-Weißen ist man bestens auf die Gäste aus dem Rheindorf vorbereitet – so wurden sogar zusätzliche Bierfässer eingelagert.
Das neunte Bundesliga-Derby zwischen Austria Lustenau und SCR Altach ist seit Wochen ausverkauft. Der Gäste-Sektor wird mit 530 Altach-Fans randvoll sein. Man steckt bereits tief in den Vorbereitungen. „Bei uns sind mehr als hundert freiwillige Helfer im Einsatz, die für das Derby alles herrichten“, erklärt Austria-Geschäftsführer Vincent Baur. Die meisten davon sind für die Verpflegung zuständig. „Die Lager sind voll, Bierfässer sind mehr als sonst da. Auch das Glashaus – unser VIP-Klub – wird für dieses Spiel auf Vordermann gebracht.“
Klare Fan-Trennung
Was die Sicherheit betrifft, wurde mit der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Dornbirn alles durchgesprochen. Aus dem Zweitliga-Duell mit Bregenz im April dieses Jahres hat man bereits im neuen Stadion Derby-Erfahrung. Freilich wird das Spiel gegen Altach von den Emotionen her noch wesentlich brisanter. Die Gästefans dürfen ausschließlich über den Südeingang ins Stadion, die Lustenauer auf der anderen Seite.
Choreos als großes Geheimnis
Die Austria-Fans haben ihren „Dresscode“ bereits vorgegeben. Sie werden sich mit grünem Oberteil, Schal, Jeans und weißen Schuhen bekleiden und sich um zwölf Uhr beim Kirchplatz treffen. Der Abmarsch ins Stadion erfolgt um 14.45 Uhr und ab 16 Uhr wird auf der „Nord“ Stimmung gemacht. Spielbeginn ist um 17 Uhr. Was die Choreografie betrifft, lässt sich keines der Fanlager in die Karten blicken.
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