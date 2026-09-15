Das ist der Derby-Dresscode die Lustenauer Fans

Das neunte Bundesliga-Derby zwischen Austria Lustenau und SCR Altach ist seit Wochen ausverkauft. Der Gäste-Sektor wird mit 530 Altach-Fans randvoll sein. Man steckt bereits tief in den Vorbereitungen. „Bei uns sind mehr als hundert freiwillige Helfer im Einsatz, die für das Derby alles herrichten“, erklärt Austria-Geschäftsführer Vincent Baur. Die meisten davon sind für die Verpflegung zuständig. „Die Lager sind voll, Bierfässer sind mehr als sonst da. Auch das Glashaus – unser VIP-Klub – wird für dieses Spiel auf Vordermann gebracht.“