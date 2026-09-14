„Team Vorarlberg“ mit beeindruckender Bilanz

„Dass es am Sonntag mit beiden Gesamtsiegen, also in der Einzelwertung mit Philipp Hofbauer und wie bereits im Vorjahr in der Teamwertung, freut mich schon sehr“, verrät Thomas Kofler, Mastermind des „Team Vorarlberg“, das sich in seiner 28. Saison erstmals das „Double“ in der Rad-Bundesliga holen konnte. „Hofi hat es in Königswiesen sehr gut gemacht, seine Nerven perfekt unter Kontrolle gehabt. Er ist immer an Ricci Zoidl dran gewesen und hat sich verdient die Gesamtwertung geholt.“