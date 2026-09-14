Saurabh Pandhi wird neuer Chef von Tridonic

Personalentscheidung im Lichtkonzern: Der Vorstand der Zumtobel Group hat Saurabh Pandhi mit Wirkung zum 14. September 2026 zum Chief Executive Officer (CEO) der Tochtergesellschaft Tridonic ernannt. In seiner neuen Funktion übernimmt er die Weiterentwicklung des Technologieunternehmens mit Schwerpunkten auf intelligenten Lichtsystemen, Software, Konnektivität und Energielösungen.
Pandhi leitete im Konzern bislang die Marke Thorn Lighting. Zumtobel-CEO Alfred Felder bezeichnet ihn als ideale Besetzung: Pandhi bringe tiefe Branchenkenntnis sowie internationale Erfahrung mit und habe bewiesen, wie sich Strategie mit operativer Exzellenz verbindet. Als Technologieträger nimmt Tridonic eine Schlüsselrolle im Konzern ein. Das Unternehmen verbindet seit über sechs Jahrzehnten Ingenieurswissen mit digitalen Technologien für energieeffiziente und nachhaltige Lichtlösungen.
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