Gewissensbisse: Einbrecher stellte sich selbst

Ein ungewöhnliches Ende fand ein Kriminalfall in der Messestadt: Ein Tscheche war in der Nacht vom 5. auf den 6. September in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hatte dabei einen höheren Bargeldbetrag mitgehen lassen. Den Täter plagte das Gewissen, also stellte er sich kurz darauf der Polizei.
Der Mann hatte ein Einfamilienhaus in Dornbirn ins Visier genommen und fackelte nicht lange. Mit bloßer Hand schlug er ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dabei verletzte er sich selbst am Arm.
Das hielt ihn aber nicht davon ab, ins Haus einzusteigen und dieses nach Wertsachen und Geld zu durchstöbern. Schließlich suchte er mit einem höheren Bargeldbetrag als Beute das Weite.
Von Gewissensbissen geplagt
Doch zwei Tage später staunten Beamte der Polizeidienststelle in Bregenz nicht schlecht: Denn am 7. September gegen 22.30 Uhr betrat der Verdächtige plötzlich das Revier und gestand den Polizisten die Tat. Sein schlechtes Gewissen habe ihn dazu bewogen, sich selbst zu stellen.
Der Mann wurde daraufhin auf freiem Fuß angezeigt.
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