Gewissensbisse: Einbrecher stellte sich selbst

Ein ungewöhnliches Ende fand ein Kriminalfall in der Messestadt: Ein Tscheche war in der Nacht vom 5. auf den 6. September in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hatte dabei einen höheren Bargeldbetrag mitgehen lassen. Den Täter plagte das Gewissen, also stellte er sich kurz darauf der Polizei.