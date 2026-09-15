Wieder Dämpfer für Feldkirch im Agrarstreit

Seit Jahren sind sich die Stadt Feldkirch und die Agrargemeinschaft Altenstadt uneins über die Eigentumsverhältnisse von Grundstücken und damit über das Recht der Nutznießung. Dieser Streit wird von beiden Seiten beharrlich juristisch ausgekämpft – kein Wunder, geht es doch schätzungsweise um zwei- bis dreistellige Millionenwerte. Nun hat die Montfortstadt einen Dämpfer erhalten – nicht den ersten. Die Landesregierung hat als Agrarbehörde festgestellt, dass die Vergabe der Grundstücke, die im Jahr 1960 vorgenmmen worden ist, die sogenannte Hauptteilung, verfassungskonform war. Damals wanderten die Grundstücke aus dem Eigentum der Stadt in jenes der Agrargemeinschaft. Den Anträgen der Stadt Feldkirch wurde damit nicht stattgegeben.