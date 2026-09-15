Tausendsassa mit gleich zwei Vereinen im Herzen

Im FAN.at-Spiel der Runde setzte sich der Eliteliga-Tabellenführer FC Egg im Derby gegen den FC Alberschwende ungefährdet mit 2:0 durch. Das perfekte Einstandgeschenk der Mannschaft an das neue Obmann-Duo.
Vergangene Woche wurden Samuel Schwärzler und Andreas Gmeiner bei der fälligen Jahreshauptsammlung zum neuen Obmann-Duo bestellt. Ein Schritt der notwendig wurde, weil Alexander Hammerer nach sechs Jahren aus privaten Gründen – er wurde kürzlich Vater – kürzertreten will.
Power-Duo für die Egger
Die beiden Urgesteine des Eliteliga-Tabellenführers waren die logische Wahl für die Hammerer-Nachfolge und können einen gut aufgestellten und geordneten Verein übernehmen. Schwärzler und Gmeiner teilen sich die Obmann-Aufgaben: „Das ist notwendig, die Arbeitsbereiche sind inzwischen so mannigfaltig geworden, dass sie alleine nicht zu bewältigen sind“, erklärt Schwärzler.
Brotjob bei der Lustenauer Austria
Der – nicht erst seit letzter Woche – zwischen zwei Klubs hin und her pendelt. „Egg ist mein Herzensklub, da bin ich in meiner Freizeit tätig. Meine berufliche Heimat ist Austria Lustenau. Auch der Klub ist mir ans Herz gewachsen“, gesteht 33-Jährige. Beim Bundesligisten ist er für Marketing, Kommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Merchandising zuständig. Beide Aufgaben fordern ihn: „Langweile kenne ich nicht.“
Westliga ist das Ziel
Seine Egger feierten im FAN.at-Spiel der Runde gegen Alberschwende einen sicheren 2:0-Erfolg. Nach fünf Siegen in fünf Partien bleibt die Westliga auch für das neue Obmann-Duo das primäre Ziel für diese Saison.
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