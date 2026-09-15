Tausendsassa mit gleich zwei Vereinen im Herzen

Brotjob bei der Lustenauer Austria

Der – nicht erst seit letzter Woche – zwischen zwei Klubs hin und her pendelt. „Egg ist mein Herzensklub, da bin ich in meiner Freizeit tätig. Meine berufliche Heimat ist Austria Lustenau. Auch der Klub ist mir ans Herz gewachsen“, gesteht 33-Jährige. Beim Bundesligisten ist er für Marketing, Kommunikation, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Merchandising zuständig. Beide Aufgaben fordern ihn: „Langweile kenne ich nicht.“