Tradition auf vier Hufen: Alpabtrieb in Dornbirn

Trockenheit wurde zum Problem

Das Wandern folgt einem alten Muster. Im Frühjahr fressen die Jungtiere im Ried, ehe sie auf die Unteralpen ziehen. Erst im Hochsommer geht es ganz hinauf auf die Hochalpen, wo das Gras erst spät wächst. Fällt oben zu wenig Regen oder geht das Futter aus, wandern die Herden wieder bergab. Heuer war genau das die Herausforderung: Die Trockenheit machte den Älplerinnen und Älplern ordentlich zu schaffen.