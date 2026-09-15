Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sanierung gescheitert

Wohnmobil-Händler mit 1,2 Millionen Euro Schulden

Vorarlberg
15.09.2026 16:06
Hunderttausende Euro fehlen: Röthner Reisemobil-Händler meldet Konkurs an.
Hunderttausende Euro fehlen: Röthner Reisemobil-Händler meldet Konkurs an.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Vorarlberger Händler für Wohnmobile und Wohnwagen, die Anaya Reisemobile GmbH mit Sitz in Röthis, ist erneut zahlungsunfähig. Das Landesgericht Feldkirch eröffnete am Dienstag auf eigenen Antrag des Unternehmens das Konkursverfahren. Von der Insolvenz des Betriebes sind fünf Beschäftigte betroffen. Die Schulden belaufen sich derzeit auf rund 1,2 Millionen Euro.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bereits im Jahr 2024 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren durchlaufen, das im Frühjahr 2025 mit einer Quote von 20 Prozent für die Gläubiger abgeschlossen wurde. Nach Auszahlung der ersten Teilbeträge konnte die Firma die Mitte September fällige Rate von 3,75 Prozent jedoch nicht mehr aufbringen. Durch den Ausfall leben auch die ursprünglichen Forderungen alter Gläubiger wieder auf.

Masseverwalter prüft Fortführung
Das Gericht bestellte den Feldkircher Rechtsanwalt Bernhard Ess zum Masseverwalter. Er muss nun kurzfristig entscheiden, ob der Betrieb im Interpark Focus weitergeführt werden kann. Betroffene Gläubiger können ihre Ansprüche bis zum 27. Oktober über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. Die erste Berichtstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für Anfang November angesetzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
15.09.2026 16:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
12° / 23°
Symbol heiter
Bludenz
13° / 26°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
13° / 25°
Symbol heiter
Feldkirch
14° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
126.349 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
113.713 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
98.268 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Ausland
Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline
1032 mal kommentiert
Ziemlich viele Teile der Pumpstation sind zerstört, Reparaturarbeiten sind dem Vernehmen nach ...
Österreich
Erfahrene Buchhalterin mit 60 in Pension gedrängt
906 mal kommentiert
Leider kein Einzelfall. Ältere Beschäftigte werden kurz vor ihrem regulären Pensionsantritt ...
Innenpolitik
Rechte Bäume müssen nicht ungebremst wachsen
814 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Vorarlberg
Sanierung gescheitert
Wohnmobil-Händler mit 1,2 Millionen Euro Schulden
Pechsträhne in Höchst
Schon wieder donnert Auto ins selbe Haus
650.000 Euro Schulden
Nächstes Bau-Unternehmen schlittert in die Pleite
Fan.at Spiel der Runde
Tausendsassa mit gleich zwei Vereinen im Herzen
Fest am Samstag
Tradition auf vier Hufen: Alpabtrieb in Dornbirn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf