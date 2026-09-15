Wohnmobil-Händler mit 1,2 Millionen Euro Schulden

Der Vorarlberger Händler für Wohnmobile und Wohnwagen, die Anaya Reisemobile GmbH mit Sitz in Röthis, ist erneut zahlungsunfähig. Das Landesgericht Feldkirch eröffnete am Dienstag auf eigenen Antrag des Unternehmens das Konkursverfahren. Von der Insolvenz des Betriebes sind fünf Beschäftigte betroffen. Die Schulden belaufen sich derzeit auf rund 1,2 Millionen Euro.
Bereits im Jahr 2024 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren durchlaufen, das im Frühjahr 2025 mit einer Quote von 20 Prozent für die Gläubiger abgeschlossen wurde. Nach Auszahlung der ersten Teilbeträge konnte die Firma die Mitte September fällige Rate von 3,75 Prozent jedoch nicht mehr aufbringen. Durch den Ausfall leben auch die ursprünglichen Forderungen alter Gläubiger wieder auf.
Masseverwalter prüft Fortführung
Das Gericht bestellte den Feldkircher Rechtsanwalt Bernhard Ess zum Masseverwalter. Er muss nun kurzfristig entscheiden, ob der Betrieb im Interpark Focus weitergeführt werden kann. Betroffene Gläubiger können ihre Ansprüche bis zum 27. Oktober über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. Die erste Berichtstagsatzung am Landesgericht Feldkirch ist für Anfang November angesetzt.
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