Wohnmobil-Händler mit 1,2 Millionen Euro Schulden

Bereits im Jahr 2024 hatte das Unternehmen ein Sanierungsverfahren durchlaufen, das im Frühjahr 2025 mit einer Quote von 20 Prozent für die Gläubiger abgeschlossen wurde. Nach Auszahlung der ersten Teilbeträge konnte die Firma die Mitte September fällige Rate von 3,75 Prozent jedoch nicht mehr aufbringen. Durch den Ausfall leben auch die ursprünglichen Forderungen alter Gläubiger wieder auf.