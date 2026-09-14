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So gut wie noch nie

Nach historischem Coup wartet nun Schönbrunn

Sport-Mix
14.09.2026 18:30
Katharina Rhomberg gewann in Ascona. Das freute auch Sonja Klima, Mitveranstalterin des Global ...
Katharina Rhomberg gewann in Ascona. Das freute auch Sonja Klima, Mitveranstalterin des Global Champions Tour-Events vor Schloss Schönbrunn (24. bis 27. September).(Bild: Christian Husar)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Katharina Rhomberg und Max Kühner sorgten mit ihren Pferden beim Großen Preis von Ascona (CSI4*) mit den Plätzen eins und drei für ein historisches Ergebnis aus österreichischer Sicht. Das gab es noch nie. Das Abschneiden ist natürlich perfekte Werbung für das Global Champions Tour-Event in Wien, wo vor dem Schloss Schönbrunn schon aufgebaut wird.

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Das war vor Wien natürlich ein ganz dickes Ausrufezeichen“, strahlte Helmut Morbitzer, Veranstalter des Longines Global Champions Tour-Events vor Schloss Schönbrunn (24. bis 27. September). Veranstalter-Kollegin Sonja Klima nickte: „Was Besseres gibt es nicht.“

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