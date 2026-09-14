Nach historischem Coup wartet nun Schönbrunn

Katharina Rhomberg und Max Kühner sorgten mit ihren Pferden beim Großen Preis von Ascona (CSI4*) mit den Plätzen eins und drei für ein historisches Ergebnis aus österreichischer Sicht. Das gab es noch nie. Das Abschneiden ist natürlich perfekte Werbung für das Global Champions Tour-Event in Wien, wo vor dem Schloss Schönbrunn schon aufgebaut wird.