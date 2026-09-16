Landwirt ließ 170 Haushalte im Finstern sitzen

Wenige Zentimeter machten den Unterschied: Ein Landwirt kam beim Pflügen seines Feldes zu nahe an einen Strommasten. Dabei kappte er unabsichtlich das Erdkabel, wodurch ein Kurzschluss entstand, und der Mast in Flammen ausbrach. 170 Haushalte saßen für rund zweieinhalb Stunden im Dunkeln.
Ein 57-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Ried im Innkreis beschädigte am 15. September 2026 gegen 19:45 Uhr beim Umackern seines Feldes das Erdkabel eines Kabelüberführungsmasten des Stromnetzbetreibers. Er kam mit dem Pflug zu nahe an den Masten und erfasste dabei das Erdkabel. Dadurch entstanden erst ein Erdschluss und daraufhin ein Kurzschluss an der Leitung.
Zweieinhalb Stunden ohne Strom
Die vom 57-Jährigen selbst alarmierte Feuerwehr konnte den Brand am Kabelüberführungsmasten löschen und der Netzbetreiber die Stromversorgung um etwa 22:15 Uhr wiederherstellen. In der Zwischenzeit waren etwa 170 Haushalte ohne Strom.
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