Landwirt ließ 170 Haushalte im Finstern sitzen

Ein 57-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Ried im Innkreis beschädigte am 15. September 2026 gegen 19:45 Uhr beim Umackern seines Feldes das Erdkabel eines Kabelüberführungsmasten des Stromnetzbetreibers. Er kam mit dem Pflug zu nahe an den Masten und erfasste dabei das Erdkabel. Dadurch entstanden erst ein Erdschluss und daraufhin ein Kurzschluss an der Leitung.