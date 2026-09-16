Teilnehmer von Waffenübung illegal festgehalten

Keine Gefahr im Verzug

Nachdem hier davon auszugehen war, dass der Polizist Gelegenheit hatte zu telefonieren, und dass die zuständige Staatsanwaltschaft telefonisch erreichbar gewesen wäre, lagen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine eigenmächtige Festnahme durch die Kriminalpolizei wegen „Gefahr im Verzug“ nicht vor. Schon daher sei die Festnahme daher rechtswidrig gewesen. Auch die anderen Haftgründe sah das Gericht nicht gegeben. Dadurch seien auch alle anderen Maßnahmen nicht gerechtfertigt gewesen.