Renitenter Alko-Radler fuhr nach Kontrolle weiter

Schwer betrunken stürzte am Dienstag ein Penisionist bei Pasching mit seinem Fahrrad. Seine Verletzungen wollte er nicht behandeln lassen, ein Alkomattest bestätigte den Verdacht der herbeigerufenen Polizisten. Anstatt sich einsichtig zu zeigen, beschimpfte der 77-Jährige die Beamten, stieg aufs Bike und setzte trotz Verbots seine Alko-Fahrt fort. Die Polizisten schritten ein.