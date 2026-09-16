Renitenter Alko-Radler fuhr nach Kontrolle weiter

Schwer betrunken stürzte am Dienstag ein Penisionist bei Pasching mit seinem Fahrrad. Seine Verletzungen wollte er nicht behandeln lassen, ein Alkomattest bestätigte den Verdacht der herbeigerufenen Polizisten. Anstatt sich einsichtig zu zeigen, beschimpfte der 77-Jährige die Beamten, stieg aufs Bike und setzte trotz Verbots seine Alko-Fahrt fort. Die Polizisten schritten ein.
Ein 77-Jähriger aus Kirchberg-Thening war am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hörschinger Straße im Gemeindegebiet von Pasching unterwegs. Im Bereich mit der Kreuzung Thurnhartinger Straße stürzte er und verletzte sich unbestimmten Grades; eine medizinische Versorgung lehnte er aber ab.
Mit 1,56 Promille unterwegs
Die Polizisten konnten bei dem laut schimpfenden Pensionisten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkomattest bestätigte ihre Vermutung: Der 77-Jährige hatte 1,56 Promille.
Zweiten Test verweigert
Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, doch das ignorierte er, stieg wieder auf sein Fahrrad und setzte seine Fahrt für wenige Meter fort. Der Betrunkene wurde daraufhin erneut zum Test am geeichten Alkomaten aufgefordert, doch diesmal verweigerte er: Anzeige.
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