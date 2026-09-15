Could affect many people
Expensive Lawsuit Over Stock Image on Facebook Page
A woman from Upper Austria was ordered to pay up because of a photo. In 2024, she had posted an image on Facebook that was royalty-free at the time. This past May, a company purchased the rights to the image—and sent a lawyer to threaten the former small business owner. Although the amount was reduced, the woman still wants to warn others.
“This is truly outrageous; I’ve never experienced anything like this before.” Melanie K. is outraged. The former small business owner from Steyr recently received a letter from a lawyer. The letter, sent on behalf of a Carinthian company, demanded the hefty sum of 3,829.47 euros for the use of a copyrighted photo.
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