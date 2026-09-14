Immer noch kein Kompromiss beim Klimaschutz

Pröll: „Klimaschutz mit Hausverstand“

Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) betonte, dass die Regierung umgehend Maßnahmen im Hitzeschutz gesetzt und auch ein Dürre-Hilfspaket in Höhe von 240 Millionen geschnürt habe. Ansonsten setzt er auf klimafreundliche Anreize, schnellere Genehmigungsverfahren und eine Aufhebung des Verbots der CO2-Speicherung. Weiter sagte Pröll: „Wir stehen für Klimaschutz mit Hausverstand.“ Zur Klimapolitik gehöre auch Standortpolitik – Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung müssten gemeinsam gedacht werden.

SPÖ: „Sind nach eineinhalb Jahren weiter als Grüne in fünf“

Umweltminister Totschnig pflichtete dem bei: „Unser Grundsatz ist klar. Wir wollen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum unter einen Hut bringen.“ Nur wer wirtschaftlich erfolgreich sei, könne sich den Umbau auch leisten. NEOS-Umweltsprecher Michael Bernhard meinte, mit dem geplanten Klimagesetz sei die schwarz-rot-pinke Koalition nach eineinhalb Jahren weiter, als es die Grünen nach fünf Jahren Regierungsbeteiligung gewesen seien. Die SPÖ rief die Grünen dazu auf, gemeinsam gegen Blockierer zu arbeiten, statt einander gegenseitig etwas auszurichten. Das Gesetzesvorhaben sei nicht so zahnlos, wie von Gewessler kritisiert.