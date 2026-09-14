So lief der erste Tag mit dem Kopftuchverbot in OÖ

In Oberösterreich gibt es 9109 Schülerinnen islamischen Glaubens. Sie müssen heuer erstmals bis zu ihrem 14. Geburtstag mit unbedecktem Haupt den Unterricht besuchen. Wir fragten nach, ob es am ersten Schultag Widerstand gegen die neue Regelung gab.
„Das Kopftuchverbot ist bei uns kein großes Thema. Wir haben das aber auch nicht anders erwartet.“ Trotz stressigen Schulanfangs blieb Michael Haas, Direktor der Mittelschule 11 in Linz – das ist die bekannte Diesterwegschule am Südbahnhofmarkt -, recht entspannt. Warum, zeigte sich im Gespräch mit der „Krone“: In der „Diesterweg“ gibt es 280 Kinder und 45 Lehrer.
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