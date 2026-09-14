So lief der erste Tag mit dem Kopftuchverbot in OÖ

„Das Kopftuchverbot ist bei uns kein großes Thema. Wir haben das aber auch nicht anders erwartet.“ Trotz stressigen Schulanfangs blieb Michael Haas, Direktor der Mittelschule 11 in Linz – das ist die bekannte Diesterwegschule am Südbahnhofmarkt -, recht entspannt. Warum, zeigte sich im Gespräch mit der „Krone“: In der „Diesterweg“ gibt es 280 Kinder und 45 Lehrer.