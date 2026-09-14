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Im ehemaligen „Lamarr“

„Secret Sale“ startet: Luxuswohnen auf der Mahü

Wien
14.09.2026 15:31
Als „Grand Museum Residences“ werden die Luxuswohnungen auf der Mahü verkauft.
Als „Grand Museum Residences“ werden die Luxuswohnungen auf der Mahü verkauft.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wo auf der Mariahilfer Straße früher das Leiner-Gebäude stand, werden jetzt Luxuswohnungen gebaut. Jetzt startet der „Secret Sale“ für 200 Apartments.

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Mit dem Start der „Secret-Sale-Phase“ gebe es die Möglichkeit, persönliches Interesse an den rund 200 Eigentums- und Vorsorgewohnungen zu bekunden, teilte der Immobiliendienstleister EHL am Montag mit. In den Medien war die Immobilie in den vergangenen Jahren als das unfertige Kaufhaus „Lamarr“ der zusammengebrochenen Signa-Gruppe von René Benko bekannt.

Aus Lamarr wurden „Grand Museum Residences“
Im Juli hatte das ehemalige Signa-Prestigeprojekt Lamarr einen neuen Markenauftritt mit dem Namen „Grand Museum Residences“ erhalten. Im Zuge dessen sprach Stefan Zöser, Geschäftsführer der Stumpf Development, bereits von einem großen Interesse und hunderten Vormerkungen. Das Projekt wird von der Stumpf Real Estate Gruppe entwickelt und von EHL Wohnen sowie Immobilien Funk vermarktet.

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Rohbau soll Mitte 2027 fertig werden
Der allgemeine Verkaufsstart sei für Ende 2026 vorgesehen, die Fertigstellung des Rohbaus samt Dachgleiche für Mitte 2027 geplant. Vertraglich mit der Stadt Wien vereinbart ist zudem eine öffentlich zugängliche, begrünte Dachterrasse.

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