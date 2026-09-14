„Secret Sale“ startet: Luxuswohnen auf der Mahü

Aus Lamarr wurden „Grand Museum Residences“

Im Juli hatte das ehemalige Signa-Prestigeprojekt Lamarr einen neuen Markenauftritt mit dem Namen „Grand Museum Residences“ erhalten. Im Zuge dessen sprach Stefan Zöser, Geschäftsführer der Stumpf Development, bereits von einem großen Interesse und hunderten Vormerkungen. Das Projekt wird von der Stumpf Real Estate Gruppe entwickelt und von EHL Wohnen sowie Immobilien Funk vermarktet.