Russen-Spionage beim Kanzler erhöht Druck auf Merz

Ein Spionagefall erschüttert Berlin: Eine Lobbyistin soll Kontakte bis hin zu Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Ukraines Präsident Wolodimir Zelenskij für den Kreml ausgenutzt haben
„Hier im hohen Norden Europas kann man sehen, wie gefährdet der Frieden in Europa ist“, sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz in Rovaniemie, der Hauptstadt Lapplands in der Nähe des Polarkreises. „Ich kann nur an uns alle appellieren, diese Gefährdung ernst zu nehmen.“
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