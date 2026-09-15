Raubüberfall auf Tankstelle: Bewaffneter flüchtig

Eine Tankstellenmitarbeiterin in Klagenfurt wurde Montagabend Opfer eines Raubüberfalles. Ein bewaffneter Täter zwang die Frau, den Tresor zu öffnen. Danach gelang dem Mann die Flucht.
Mit diesen schrecklichen Szenen hatte eine 47-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle zu ihrem Dienstschluss wohl nicht gerechnet. Montagabend wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann überfallen. Sie war gerade dabei, das Gebäude zu schließen, als sie von einem mit einer schwarzen Sturmhaube maskierten und bewaffneten Mann wieder in den Innenraum zurückgedrängt wurde.
Geld gefordert
Der Täter forderte Geld. Doch die Kasse war bereits geschlossen und darin befand sich auch kein Bargeld mehr. So drängte der Unbekannte die Frau in den hinteren Bereich der Tankstelle. Dort zwang er sie, den Tresor zu öffnen. Mit mehreren hundert Euro gelang ihm daraufhin die Flucht.
Die völlig verängstige Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.