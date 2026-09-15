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Mitarbeiterin bedroht

Raubüberfall auf Tankstelle: Bewaffneter flüchtig

Kärnten
15.09.2026 07:00
Die Polizei wurde zu dem Raubüberfall alarmiert.
Die Polizei wurde zu dem Raubüberfall alarmiert.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Eine Tankstellenmitarbeiterin in Klagenfurt wurde Montagabend Opfer eines Raubüberfalles. Ein bewaffneter Täter zwang die Frau, den Tresor zu öffnen. Danach gelang dem Mann die Flucht. 

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Mit diesen schrecklichen Szenen hatte eine 47-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle zu ihrem Dienstschluss wohl nicht gerechnet. Montagabend wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann überfallen. Sie war gerade dabei, das Gebäude zu schließen, als sie von einem mit einer schwarzen Sturmhaube maskierten und bewaffneten Mann wieder in den Innenraum zurückgedrängt wurde.

Geld gefordert
Der Täter forderte Geld. Doch die Kasse war bereits geschlossen und darin befand sich auch kein Bargeld mehr. So drängte der Unbekannte die Frau in den hinteren Bereich der Tankstelle. Dort zwang er sie, den Tresor zu öffnen. Mit mehreren hundert Euro gelang ihm daraufhin die Flucht. 

Die völlig verängstige Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. 

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