Raubüberfall auf Tankstelle: Bewaffneter flüchtig

Mit diesen schrecklichen Szenen hatte eine 47-jährige Mitarbeiterin einer Tankstelle zu ihrem Dienstschluss wohl nicht gerechnet. Montagabend wurde sie plötzlich von einem unbekannten Mann überfallen. Sie war gerade dabei, das Gebäude zu schließen, als sie von einem mit einer schwarzen Sturmhaube maskierten und bewaffneten Mann wieder in den Innenraum zurückgedrängt wurde.