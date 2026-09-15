Motorradfahrer (22) stirbt bei Crash mit Lkw

In Graben geschleudert

Der Klagenfurter stürzte vom Motorrad und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie des Einsatzes des First Responders und des Rettungsdienstes kam für den jungen Kärntner jede Hilfe zu spät. Er verstarb aufgrund der schweren Verletzungen später im Klinikum Klagenfurt.