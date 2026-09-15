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Motorradfahrer (22) stirbt bei Crash mit Lkw

Kärnten
15.09.2026 06:33
Großaufgebot an Einsatzkräften
Großaufgebot an Einsatzkräften(Bild: Feuerwehr Ferlach)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in Kärnten auf der Loiblpass Straße zwischen Ferlach und Loiblpass gekommen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer verlor dabei sein Leben. 

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Eine dreiköpfige Motorradgruppe war Montagabend auf der Loiblpassstraße in Ferlach unterwegs. Der 22-Jähriger war das Schlusslicht der Gruppe. Laut Polizei dürfte er einen Pkw überholt haben. Dann passierte das tragische Unglück. Der junge Lenker prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw - gelenkt von einem Mann (59) aus Slowenien.

In Graben geschleudert
Der Klagenfurter stürzte vom Motorrad und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie des Einsatzes des First Responders und des Rettungsdienstes kam für den jungen Kärntner jede Hilfe zu spät. Er verstarb aufgrund der schweren Verletzungen später im Klinikum Klagenfurt.

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Neben der Polizei standen auch die FF Unterbergen, die FF Ferlach sowie das Rote Kreuz im Einsatz. Die Loiblpassstraße B91 war bis 23 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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