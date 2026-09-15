Motorradfahrer (22) stirbt bei Crash mit Lkw

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es in Kärnten auf der Loiblpass Straße zwischen Ferlach und Loiblpass gekommen. Ein 22-jähriger Motorradfahrer verlor dabei sein Leben.
Eine dreiköpfige Motorradgruppe war Montagabend auf der Loiblpassstraße in Ferlach unterwegs. Der 22-Jähriger war das Schlusslicht der Gruppe. Laut Polizei dürfte er einen Pkw überholt haben. Dann passierte das tragische Unglück. Der junge Lenker prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw - gelenkt von einem Mann (59) aus Slowenien.
In Graben geschleudert
Der Klagenfurter stürzte vom Motorrad und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie des Einsatzes des First Responders und des Rettungsdienstes kam für den jungen Kärntner jede Hilfe zu spät. Er verstarb aufgrund der schweren Verletzungen später im Klinikum Klagenfurt.
Neben der Polizei standen auch die FF Unterbergen, die FF Ferlach sowie das Rote Kreuz im Einsatz. Die Loiblpassstraße B91 war bis 23 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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