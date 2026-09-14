Freiwillige auf der Straße für die Kleinsten

In Oberösterreich beginnt die Schule wieder. Ein freudiger Tag für viele, zahlreiche Eltern haben aber die Sorge: Schafft es mein Kind sicher über die Straße? In Engerwitzdorf etwa will man sich nicht allein auf Glück und Vorsicht verlassen. Bürgermeister Christoph Meisinger erzählt: „Bei uns stehen zusätzlich zu den Schülerlotsen an zwei bis drei Tagen im Monat Freiwillige an gefährlichen Übergängen in unserer Gemeinde und helfen den Schülern. Mir ist es wichtig, dass das auch über den Schulstart hinausgeht.“