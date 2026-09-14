Fußballer-Appell nach tödlichem Horror-Missbrauch

Mit einem unmissverständlichen Aufruf wollten die Fußballer des SC Marchtrenk am Wochenende bei einem Match gegen die Union Naarn ein Statement gegen jede Form der Partnergewalt setzen. Nach dem unvorstellbaren Martyrium einer 39-jährigen Mutter in ihrer Stadt, die an den Folgen gestorben war, wollten die Sportler und Fans die Tragödie nicht einfach unkommentiert lassen.