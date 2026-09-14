Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fall Marchtrenk

Fußballer-Appell nach tödlichem Horror-Missbrauch

Oberösterreich
14.09.2026 08:00
Auch die Fans beider Mannschaften unterstützten die Aktion.
Auch die Fans beider Mannschaften unterstützten die Aktion.(Bild: SC Marchtrenk)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Mit einem unmissverständlichen Aufruf wollten die Fußballer des SC Marchtrenk am Wochenende bei einem Match gegen die Union Naarn ein Statement gegen jede Form der Partnergewalt setzen. Nach dem unvorstellbaren Martyrium einer 39-jährigen Mutter in ihrer Stadt, die an den Folgen gestorben war, wollten die Sportler und Fans die Tragödie nicht einfach unkommentiert lassen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Dieser grauenhafte Vorfall ist seit Tagen in der Stadt das Gesprächsthema, deshalb wollten wir ein Zeichen setzen“, sagt Marcel Unterweger vom Sportclub Marchtrenk.

Egal ob in Cafés, Arztpraxen, Friseursalons oder bei den Fußballklubs – überall werde über das unvorstellbare Martyrium der 39-jährigen Mutter gesprochen, die in einem Reihenhaus unweit des SC-Stadions von ihrem Ehemann (51) zu Tode missbraucht worden sein soll.

Die Fußballer beider Teams distanzierten sich von jeder Form der Partnergewalt.
Die Fußballer beider Teams distanzierten sich von jeder Form der Partnergewalt.(Bild: SC Marchtrenk)

Fahnen und Transparente
Mehr als 200 Besucher waren am Wochenende dem Aufruf des SC Marchtrenk gefolgt, vor dem Match gegen Union Naarn – gemeinsam mit dem Verein StoP (Stadtteile ohne Partnergewalt) – ein sichtbares und klares Statement zu setzen.

Lesen Sie auch:
Im Internet tauschen sich Vergewaltiger oft mit Gleichgesinnten aus und teilen Bilder und ...
158 Opfer wie Pelicot
Horror-Netzwerke im Visier globaler Ermittlungen
13.09.2026
Krone Plus Logo
Der Fall Marchtrenk
Horror-Ehemann gab sich als trauernder Witwer aus
13.09.2026
Krone Plus Logo
„Das passt gut“
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
12.09.2026

Die Spieler beider Mannschaften liefen mit Fahnen und Transparenten ein, auch Anrainer hatten ihre Häuser mit unmissverständlichen Appellen beflaggt. Das Match selber war dann nur Nebensache – Naarn gewann 2:1. „Im Sport sollen nicht nur die Punkte, sondern auch die Werte zählen“, betont Initiator Unterweger, der sich über den Widerhall zufrieden zeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
14.09.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Marchtrenk: Jetzt legt dritter Mann Beichte ab
94.334 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weiterer Vergewaltiger wartet in der Todesnacht bis 23 Uhr „auf Abruf“.
Premier League
„Baut ihm eine Statue!“ England-Hype um ÖFB-Kicker
87.376 mal gelesen
David Affengruber lieferte ein bärenstarkes Debüt für Fulham ab.
Steiermark
Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch
84.171 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fred Jaklitsch und seine „Neue“, Verena Schön
Tirol
FPÖ bläst in Gedenken an Haider zum Vollangriff
1931 mal kommentiert
Kickls Rede dauerte über eine Stunde.
Innenpolitik
„Gotteslästerung“: Kritik aus Forschung und Kirche
1735 mal kommentiert
Mit seinen Aussagen zum Klimawandel hat der blaue Parteichef Herbert Kickl Unmut bei ...
Kolumnen
Wie man es auch sieht: Kickl ist kein Jörg Haider
1229 mal kommentiert
Am Samstag ließ die FPÖ den einstigen Parteihelden in Innsbruck hochleben.
Mehr Oberösterreich
Absturz am Traunstein
„Großes Glück“: Ast rettete Wanderin das Leben
Fall Marchtrenk
Fußballer-Appell nach tödlichem Horror-Missbrauch
Didi Kühbauer reagiert
Gladbach? „Was mich zum Nachdenken bringt …“
Krone Plus Logo
Hohe Strafdrohung
Übergriff nach Feier? Ex-Polizeischüler angeklagt
„Dann drehen wir ab“
Kein VAR wegen Stromausfall? Horvath stinksauer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf