Kollision mit Wohnmobil forderte vier Verletzte

Eine Kollision eines Pkw mit einem Wohnmobil an einer Kreuzung in Karlstift in der Gemeinde Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, hat am Sonntag vier Verletzte gefordert.
Ein 74-Jähriger wurde nach Polizeiangaben vom Montag vom Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Universitätsklinikum Krems geflogen. In Weitra, ebenfalls Bezirk Gmünd, ereignete sich indes am Wochenende ein weiterer schwerer Verkehrsunfall.
Nach dem Crash an der Kreuzung der B38 in Karlstift stieß das vom 74-Jährigen gesteuerte Wohnmobil gegen einen Baum. Der Lenker wurde schwer verletzt, seine 73-jährige Beifahrerin erlitt Blessuren. Sie wurde ebenso ins Krankenhaus gebracht wie die beiden Insassen des Pkw, eine 53- und eine 72-Jährige aus Oberösterreich.
Weiterer Unfall in Weitra mit drei Verletzten
Ein Notarzthubschrauber wurde auch nach einer Pkw-Kollision in Weitra am Samstag angefordert. Ein 19-Jähriger war laut Polizeiangaben mit seinem Auto gegen den Wagen einer 63-Jährigen gekracht. Der Lenker und die Lenkerin mussten so wie eine 64-Jährige im Kfz der Frau von der Feuerwehr aus den Unfallautos befreit werden. Die am Crash beteiligten Personen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
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