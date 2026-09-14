Kollision mit Wohnmobil forderte vier Verletzte

Weiterer Unfall in Weitra mit drei Verletzten

Ein Notarzthubschrauber wurde auch nach einer Pkw-Kollision in Weitra am Samstag angefordert. Ein 19-Jähriger war laut Polizeiangaben mit seinem Auto gegen den Wagen einer 63-Jährigen gekracht. Der Lenker und die Lenkerin mussten so wie eine 64-Jährige im Kfz der Frau von der Feuerwehr aus den Unfallautos befreit werden. Die am Crash beteiligten Personen wurden mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.