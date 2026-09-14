Oberösterreich treibt seine KI-Strategie voran

Die Landespolitik hat sich die Künstliche Intelligenz auf die Fahnen geheftet und möchte laut LH Thomas Stelzer bei diesem Thema „nicht zuschauen, sondern vorne dabei sein.“ Für die Implementierung von KI in der Industrie und für KI-Kurse für die Bevölkerung hat die Landesregierung heute Geld freigegeben.
Mit entsprechenden Beschlüssen hat die Landesregierung am Montagnachmittag einen weiteren Schritt zur Umsetzung der KI-Strategie „WunderKInd OÖ“ gesetzt. Zum einen sollen für den Landes-Call „Industrial AI Upper Austria“ rund vier Millionen Euro bereitgestellt werden. Zum anderen gibt es 168.000 Euro für 300 zusätzliche KI-Kurse für die Bevölkerung. Das gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Anschluss an die Sitzung bekannt.
Aufruf an Forscher und Unternehmen
Mit „Industrial AI Upper Austria“ sollen laut Stelzer kooperative Forschungs- und Entwicklungsprojekte angestoßen werden, die konkrete Herausforderungen der Industrie mit Künstlicher Intelligenz lösen. Die Ausschreibung konzentriert sich auf drei Bereiche: KI-gestützte Maschinen, KI-gestützte Produktions- und Fertigungsprozesse sowie KI-Anwendungen in Wertschöpfungsnetzwerken und unterstützenden Unternehmensprozessen. „KI kann dabei helfen, Prozesse effizienter zu machen, Ressourcen zu sparen und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu stärken“, hofft Stelzer.
Voraussetzung für die Einreichung ist ein Konsortium aus mindestens einem Unternehmen und einer Forschungseinrichtung mit Forschungs- und Wertschöpfungsschwerpunkt in Oberösterreich. Einreichungen sind über den FFG eCall von 16. September bis 10. Dezember, 12 Uhr, möglich.
Mehr KI-Wissen in der Bevölkerung
Zudem wolle man die KI und das Wissen darüber stärker in die Bevölkerung bringen. Sie dürfe „kein Thema für einige wenige Experten bleiben“, sagt Stelzer. Des beteilige sich OÖ am bundesweiten Programm „Digital Überall“. Für rund 300 zusätzliche KI-Kurse in allen Regionen nimmt das Land dabei 168.000 Euro in die Hand.
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