Oberösterreich treibt seine KI-Strategie voran

Mit entsprechenden Beschlüssen hat die Landesregierung am Montagnachmittag einen weiteren Schritt zur Umsetzung der KI-Strategie „WunderKInd OÖ“ gesetzt. Zum einen sollen für den Landes-Call „Industrial AI Upper Austria“ rund vier Millionen Euro bereitgestellt werden. Zum anderen gibt es 168.000 Euro für 300 zusätzliche KI-Kurse für die Bevölkerung. Das gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) im Anschluss an die Sitzung bekannt.