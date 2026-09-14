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Schwerer Unfall mit Schulbus in einem Kreisverkehr

Oberösterreich
14.09.2026 17:30
Dieser Schulbus war in einen Unfall verwickelt.
Dieser Schulbus war in einen Unfall verwickelt.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Und das gleich am ersten Schultag. In Leonding (Oberösterreich) kam es am Montag zu einem schweren Unfall in einem Kreisverkehr. Ein Pkw und ein Schulbus waren kollidiert. Der Personen wurden bei dem Zwischenfall verletzt.

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Bei einem Kreisverkehr in Leonding sind am Montag um 8 Uhr der Schulbus und ein Auto kollidiert. Ein 15-jähriger Schüler, der 48-jährige Chauffeur sowie die 59-jährige Autofahrerin wurden verletzt und mussten ins Spital. Weitere Personen im Bus, eine 13-jährige Schülerin sowie eine 60-jährige Begleiterin blieben unverletzt.

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