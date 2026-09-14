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Später ausgeforscht

Alkolenker raste bei Kontrolle auf Polizistin zu

Oberösterreich
14.09.2026 12:00
Der Test ergab später immer noch 1,02 Promille (Symbolbild)
Der Test ergab später immer noch 1,02 Promille (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Anstatt anzuhalten, preschte ein 36-jähriger Alkolenker bei einer Kontrolle einfach auf eine Polizistin zu. Die konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Als der Gunskirchner später an seiner Wohnadresse angetroffen wurde, hatte er immer noch 1,02 Promille im Blut. Er wurde mehrfach angezeigt.

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Eine Streife der Verkehrspolizei führte am Abend des 12. September 2026 Kontrollen im Bereich der Oberfeldstraße in Wels durch. Gegen 22:20 Uhr forderte die Beamtin einen herannahenden Pkw-Lenker zum Anhalten auf. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Lenker um einen 36-Jährigen aus Gunskirchen.

Auf Polizistin zugerast
Der Lenker dachte aber gar nicht daran, stehenzubleiben: Stattdessen missachtete er die Anhaltung und fuhr direkt auf die Beamtin zu, die zur Seite springen musste. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf, konnten den Lenker jedoch nicht mehr auffinden.

1,02 Promille gemessen
Während seiner Flucht touchierte der 36-Jährige zudem ein geparktes Auto und beging Fahrerflucht. Der Lenker konnte schließlich von den Beamten ausgeforscht und an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird mehrfach angezeigt.

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