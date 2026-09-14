Alkolenker raste bei Kontrolle auf Polizistin zu

Auf Polizistin zugerast

Der Lenker dachte aber gar nicht daran, stehenzubleiben: Stattdessen missachtete er die Anhaltung und fuhr direkt auf die Beamtin zu, die zur Seite springen musste. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf, konnten den Lenker jedoch nicht mehr auffinden.