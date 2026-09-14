Baustelle in Bayern sorgt für Ärger in Österreich

Wer eine Reise macht, hat meistens was zu erzählen – wobei das nicht immer etwas Positives sein muss, wie ein „Krone“-Leser beweist. Der ist nämlich kürzlich viermal kurz hintereinander mit den ÖBB von Wien über Linz nach Passau gefahren. Recht glücklich wurde er allerdings dabei nicht. „Die Anschlussverbindungen sind fast nie erreichbar in Linz, da die Railjets aus Wien meist verspätet sind. Aber das Schlimmste ist dann zwischen Linz und Passau: Die Züge sind knallvoll, weil werktags nur ein Kurzzug geführt wird, und dann sind auch noch viele Fahrgäste mit Unmengen an Fahrrädern unterwegs“, erzählt er von seinen Erfahrungen. Zudem bemängelt er den Zustand der Züge, die älter als die Gleise seien, und auch das Umsteigen in Neumarkt-Kalham sei herausfordernd, weil nur wenig Zeit sei.