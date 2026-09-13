„Ich weiß, dass ich nicht jedes Kind retten kann“

Am Montag geht die Schule in Oberösterreich wieder los. Für Markus M. aus dem Bezirk Linz-Land beginnt damit ein Alltag, in dem nichts selbstverständlich ist. Einblick in den Job eines Sonderschulpädagogen.
„Am Anfang hab’ ich geglaubt, ich muss jedes Kind retten.“ In einer Welt, in der Zuhause kein sicherer Hafen und alles irgendwie aus den Fugen geraten ist, ist er der Anker: Markus M. (Name von der Redaktion geändert). Sonderschulpädagoge. Krisenhelfer. Vertrauensperson. Vaterersatz.
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