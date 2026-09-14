Auch Promis riefen für den Linzer Dom die Könige

„Fast ein Weihehindernis“

„Das ist ein Gesellschaftsspiel, bringt die Leute zusammen“, sagte Scheuer bei seiner Begrüßung. „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, zitierte er Friedrich Schiller. „Das Spiel drückt etwas aus von Freiheit, Lebensfreude und Gemeinschaft.“ Nicht tarockieren zu können, sei fast schon ein Weihehindernis, habe es in seiner Zeit im Petrinum und im Priesterseminar geheißen.