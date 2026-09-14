Gladbach? „Was mich zum Nachdenken bringt …“

LASK-Trainer Didi Kühbauer soll einer der Kandidaten auf den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach sein – auf dieses Gerücht hat der 55-Jährige am Sonntag nach der bitteren Niederlage gegen Sturm Graz (1:2) reagiert. Dabei stellt er deutlich klar, wo sein Fokus liegt.
Gegen Sturm gab es für Kühbauer und sein Team die erste Liga-Niederlage der Saison zu verkraften. Dabei saß der Frust über das knappe 1:2 nach dem Match durchaus noch tief. Kühbauer konnte kaum verhehlen, dass er für die Herangehensweise Sturms wenig Begeisterung empfand. Der Vizemeister habe sein Heil in der Defensive gesucht, sagte der Burgenländer gegenüber Sky Sports Austria und meinte mit Blick auf den Spielaufbau des Gegners: „‘Hoch und weit bringt Sicherheit‘ war bei Sturm heute das gang und gäbe.“
Besonders eine Szene sorgte für große Aufregung. Der LASK reklamierte im Finish ein Elfmeterfoul an Florian Flecker, das aber nicht gecheckt werden konnte – durch einen Stromausfall beim TV-Anbieter herrschte in den letzten Minuten nicht nur bei den Zuschauern vor den Bildschirmen, sondern auch beim VAR Mattscheibe.
Deutschland als Versuchung?
Doch auch abseits des Rasens gab es am Sonntag ein Thema, das rumorte. Durch die Entlassung von Eugen Polanski ist die Trainerposition bei Borussia Mönchengladbach frei geworden und Kühbauer ist einer jener Namen, der nun als aussichtsreicher Kandidat genannt wird.
Bewegen die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum Traditionsverein aus Deutschland Kühbauer zum Nachdenken? „Was mich zum Nachdenken bewegt, ist, dass wir heute das Spiel verloren haben und dass wir schauen müssen, dass wir diese Sachen nicht mehr machen. Das ist das Einzige, was mich heute bewegt und zum Nachdenken bringt“, so die Antwort des Erfolgscoachs, der klarstellt: Sein Fokus gilt den Herausforderungen, die er mit dem LASK in Angriff nehmen will.
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