Gladbach? „Was mich zum Nachdenken bringt …“

Bewegen die Gerüchte über einen möglichen Wechsel zum Traditionsverein aus Deutschland Kühbauer zum Nachdenken? „Was mich zum Nachdenken bewegt, ist, dass wir heute das Spiel verloren haben und dass wir schauen müssen, dass wir diese Sachen nicht mehr machen. Das ist das Einzige, was mich heute bewegt und zum Nachdenken bringt“, so die Antwort des Erfolgscoachs, der klarstellt: Sein Fokus gilt den Herausforderungen, die er mit dem LASK in Angriff nehmen will.